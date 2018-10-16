Супрун розповіла українцям, як правильно мити руки та чи допомагають антисептики (відео)

Якщо немає змоги помити руки водою та милом – обирайте просто вологі серветки, без антисептика. А щоб вберегтися від бактерій, наприклад, під час прогулянки на природі – майте напоготові аптечний антисептик – хлоргексидин або настоянку календули, радить Супрун.

Через брудні руки передається безліч хвороб, кишкові інфекції та грип. А якщо торкатися брудними руками обличчя – можуть виникнути проблеми зі шкірою.

Щоб руки були чистими – достатньо лише мила і води. Знищувати бактерії антисептиками не треба, пише на своїй сторінці у Facebook в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

За її словами, антисептики вбивають не лише погані, а й хороші бактерії, які живуть на нашій шкірі та для нас корисні.

Більш того, деякі антисептики отруйні не лише для бактерій, а й для людей. Вони можуть навіть впливати на гормональну систему – триклозан має естрогеноподібний ефект.

До того ж, продовжила виконувач обов'язків глави МОЗ, антисептичні спреї не усувають бруд. Це вдалий комерційний хід, який змушує людей купувати різні засоби, які начебто здатні вбити бактерії та повноцінно замінити воду та мило. Проти вірусу грипу антибактеріальні серветки також не мають сили.

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Супрун нагадала, коли обов’язково потрібно мити руки:

- після повернення з вулиці додому;

- до, під час і після приготування їжі;

- до і після догляду за хворим;

- після кашляння, чхання, видування носа;

- після відвідування туалету;

- після контакту з тваринами.

В.о. глави МОЗ наголосила, що миття рук просто водою без мила та витирання недостатньо ефективне. Мило та його пінка допомагають змити бруд та мікроби.

Витирати руки після миття також дуже важливо. Адже бактерії на вологих руках теж розповсюджуються та навіть передаються швидше. Тому сушіння рук – невіддільний крок у процесі миття рук, яким не можна нехтувати.

Раніше результати досліджень показали, що сушарки для рук дуже небезпечні для здоров'я.