Супрун пояснила українцям, як правильно чхати (фото)

Намагайтеся чхати або кашляти у внутрішню сторону ліктя, радить Супрун.

Виконувач обов'язків глави МОЗ Уляна Супрун радить чхати правильно, щоб не заразити інших людей.

На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала фотоінструкцію зі чхання, якщо на вас немає хірургічної маски чи серветки із собою.

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"Небезпечні патогени люблять подорожувати. Долоня їх погано стримує в процесі чхання чи кашлю, тож вони можуть діставатися на відстані до двох метрів та більше. Це одна з причин, чому грип або застуда так швидко передається іншим людям", - розповіла Супрун.

Вона наголосила, що якщо ви захворіли та не змогли залишитися вдома — обов’язково вдягайте хірургічну маску та візьміть паперові серветки із собою. А у випадку, коли хвороба застала вас зненацька — намагайтеся чхати або кашляти у внутрішню сторону ліктя.

"Навіть такі мінімальні заходи будуть серйозним внеском до здоров’я ваших близьких, колег, людей, які їдуть поруч у транспорті", - додала в.о. глави МОЗ.

Раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зруйнувала міф про те, що цибуля захищає від грипу.