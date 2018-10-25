Можна захворіти на рак: лікар розповіла про страшні наслідки безсоння

Медик зазначила, що відсутність сну порушує всі функції організму.

Проблеми зі сном дуже небезпечні для людини. Безсоння може спровокувати різноманітні захворювання і навіть рак.

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Про це розповіла лікар-невропатолог, член Європейської федерації головного болю Тетяна Майкова. Вона уточнила, що відсутність сну порушує всі функції організму, передає «Обозреватель».

"Сон - це дуже важлива робота мозку. Саме уві сні закладаються енергетичні можливості людини. Якщо цей період життєдіяльності порушений, то природно, що порушуються всі функції організму. Його імунітет, його гормональна діяльність, його нервова діяльність", - перерахувала Майкова.

За її словами, також безсоння може загрожувати появою раку. Як приклад вона привела рак молочної залози, який є вкрай гормонозалежним.

"А естроген - це гормон, який виробляється вночі, це гормон стресу. Тобто, тут є прямий зв'язок, це лежить на поверхні", - пояснила лікар.

Крім того, у погано сплячих людей можуть розвинутися різноманітні порушення харчової поведінки аж до ожиріння, вважає Майкова.

"І кортизол, стресовий гормон, не повинен вироблятися вночі. Якщо людина вночі не спить, у неї кортизол вночі виробляється і вже не в тій кількості виробляється днем. Тобто, порушується вся система адаптації організму", - підсумувала лікар.