Окупанти наповнюють медустанови в ОРДО випускниками псевдоуніверситету – ІС

Також окупаційною владою створюються умови, які значно ускладнюють виїзд осіб з будь-якою медичною освітою за межі ОРДО.

В окупованих районах Донецької області на посади в медичні установи працевлаштовують випускників псевдоуніверситету.

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Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«У зв'язку з катастрофічною нестачею лікарів в «ДНР», на посади в медичні установи ОРДО призначають випускників т. н. «Донецького медичного університету», які через наявність "дипломів ДНР" не можуть працевлаштуватися за межами ОРДО», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, зазначається, що окупаційною владою створюються умови, які значно ускладнюють виїзд осіб з будь-якою медичною освітою за межі ОРДО.