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Окупанти наповнюють медустанови в ОРДО випускниками псевдоуніверситету – ІС

10:07, 26 жовтня 2018
Країна
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Випускники нелегального університету не можуть працевлаштуватися за межами ОРДО / фото newsru.co.il

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Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«У зв'язку з катастрофічною нестачею лікарів в «ДНР», на посади в медичні установи ОРДО призначають випускників т. н. «Донецького медичного університету», які через наявність "дипломів ДНР" не можуть працевлаштуватися за межами ОРДО», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, зазначається, що окупаційною владою створюються умови, які значно ускладнюють виїзд осіб з будь-якою медичною освітою за межі ОРДО.

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Теги: #медицина#ОРДО