Журналіст показав шокуючі дані щодо скорочення населення в ОРДО

В ОРДО демографічна ситуація у два рази гірше, ніж у найбільш вимираючої країни світу.

Так зване "управління статистики ДНР" на своєму сайті опублікувало інформацію про демографічні показники окупованих районів Донецької області за січень-червень нинішнього року.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський. Згідно цими даними, коефіцієнт приросту (убутку) населення в ОРДО становить -11.

«Для порівняння, в Україні за останніми даними цей показник становить -3,9. Найгірший показник у світі у Болгарії -5,7. «Таким чином, демографічні показники на території, підконтрольній бойовикам «ДНР», в два рази гірше, ніж у найбільш вимираючої країни світу. Втім, є ще «ЛНР». Вони не публікують цих даних, але думаю, там ще сумніше», – пише журналіст.

«Тепер зрозуміло, від чого всі ці роки так старанно звільняють Донбас "визволителі" - від людей», – зазначив Казанський.