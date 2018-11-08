НАЗК внесло припис Cупрун через ректора медакадемії Харкова

За даними НАЗК, ректор академії, отримавши інформацію від чотирьох завідувачів кафедр про працюючих у їх прямому підпорядкуванні близьких їм осіб та про виникнення зумовленого цими обставинами потенційного конфлікту інтересів, не вжив жодних заходів.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи ректору Харківської медичної академії післядипломної освіти Олександру Хвисюку, а також виконувачу обов’язків міністра охорони здоров’я Уляні Супрун стосовно порушень у діяльності ректора.

Як повідомили на сайті НАЗК, відповідні рішення були прийняті на засіданні Нацагентства.

"Встановлено, що ректор академії, отримавши інформацію від чотирьох завідувачів кафедр про працюючих у їх прямому підпорядкуванні близьких їм осіб та про виникнення зумовленого цими обставинами потенційного конфлікту інтересів, не вжив заходів для врегулювання конфлікту інтересів у підлеглих осіб", - йдеться в повідомленні.

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В НАЗК зазначають, що такі дії ректора є порушенням вимог ч.3 та ч.4 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції».

"Національне агентство вимагає від в.о. міністра охорони здоров’я провести службове розслідування та розглянути питання про притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності, а від ректора академії – вжити заходів для врегулювання потенційного конфлікту інтересів у відповідних завідувачів кафедр", - додали в НАЗК.

Крім того, Нацагентство склало та направило до суду 2 протоколи за ч.1 та ч.2 ст.172-7 КУпАП стосовно депутата Херсонської міської ради Юрія Кліментенка у зв’язку з порушенням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Так, депутат на засіданні однієї з постійних комісій ради не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів та проголосував за підготовку проектів рішень і винесення їх на розгляд сесії міської ради, серед яких було й рішення про продаж земельної ділянки його дружині.