Названо головну небезпеку антибіотиків

12-18 листопада - Світовий тиждень правильного використання антибіотиків.

Українцям пояснили, що під час грипу неефективно й навіть небезпечно лікуватися антибіотиками.

Антибіотики діють на бактерії, а грип викликають віруси, наголосили у прес-службі МОЗ.

Стійкість до антибіотиків (антибіотикорезистентність) розвивається, коли внаслідок застосування антибіотиків бактерія стає нечутливою до антибіотиків.

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"В результаті люди помирають від пневмонії, туберкульозу та інших хвороб, викликаних бактеріями, тільки тому, що бактерія не реагує на антибіотики, які мають її знищити", - пояснили у Міністерстві охорони здоров'я.

Тож у МОЗ надали рекомендації щодо вживання антибіотиків:

- не займайтесь самолікуванням - приймайте антибіотики лише за призначенням лікаря;

- не переривайте лікування, проходьте повний курс антибіотиків, навіть якщо вам стало ліпше;

- ніколи не використовуйте антибіотики, які залишилися після прийому курсу;

- ніколи не діліться антибіотиками з друзями, родичами, знайомими.

Раніше Супрун нагадала, що у лікуванні застуди неефективні антибіотики, інтерферони, імуномодулятори, рослинні препарати та поїдання вітамінів.