Чверть українців не побачили змін після укладання договору з лікарем – опитування

76% тих, хто вже уклав угоди з сімейним лікарем, задоволені ним, лише 6% висловили невдоволення, 18% вагалися із оцінками. 22% респондентів взагалі не були у свого лікаря після підписання контракту.

56% опитаних українців заявили, що вже обрали свого лікаря і підписали з ним договір, серед них 25% зазначили, що не побачили жодних змін після укладання договору.

Про це йдеться в переданих УНІАН результатах опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у жовтні 2018 року.

Зазначається, що 31% респондентів оцінюють рівень професіоналізму та компетентності лікарів в Україні як високий (у червні таких було 39%). Натомість 51% мають протилежну думку (у червні – 54%). Відносно краще оцінюють компетентність лікарів на заході країни, при цьому у цих же областях майже чверть респондентів вагалися з відповіддю у цьому питанні. Також кращі оцінки професійності лікарів давали ті, у кого в родині є медики або ж ті, хто особисто знає свого сімейного лікаря.

«Майже дві третини заявили про те, що знають свого сімейного лікаря або терапевта, 32% – не знають. Відносно вищий рівень обізнаності спостерігається на заході, у сільській місцевості, серед жінок та людей старшого віку», - йдеться в матеріалах опитування.

Крім того, більш як 80% чули про національну програму «Лікар для кожної сім’ї». 56% заявили, що вже обрали свого лікаря і підписали з ним договір (у червні – 36%), 42% сказали, що цього ще не зробили. Вищий рівень мобілізації у підписанні договорів з сімейним терапевтом спостерігається у західних та східних регіонах, серед жінок та старших опитаних.

76% тих, хто вже уклав угоди з сімейним лікарем, задоволені ним, і лише 6% висловили невдоволення. 18% вагалися із оцінками.

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Третина опитаних серед змін, які вони помітили після укладання контракту з сімейним терапевтом, відзначили, що лікар був до них уважнішим та ввічливішим. 13% зазначили, що було легше потрапити на прийом, 9% сказали, що вони отримали безкоштовні препарати у свого лікаря, по 8% заявили, що побачили кращі умови прийому (ремонт, сучасне обладнання і т.п.) або ж, що вони отримали направлення на безкоштовні лабораторні тести. З іншого боку, 25% зазначили, що не побачили жодних змін після укладання договору, а ще 22% взагалі не були у свого лікаря після підписання контракту.

Згідно з результатами опитування, 66% українців заявили, що чули про програму «Доступні ліки», за якою в аптеках надаються безкоштовні препарати пацієнтам з хронічними захворюваннями, такими як діабет II-го типу, серцево-судинні захворювання та бронхіальна астма. 33% нічого не знають про неї. Вищий рівень обізнаності спостерігається серед жителів південно-східних регіонів, жінок та старших респондентів.

19% зазначили, що особисто, або ж їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, бабусі/дідусі, брати/сестри тощо) брали участь у програмі «Доступні ліки» (найбільше таких серед старших, жінок та тих, у кого в родині є медики). Натомість 78% сказали, що не брали участі у цій ініціативі. Майже половина тих, хто взяв участь у програмі «Доступні ліки», заявили, що вона є успішною. З іншого боку 39% – протилежної думки. 63% зазначили, що в рамках цієї програми вони задоволені територіальною доступністю аптек, які беруть участі у цій ініціативі (32% – не задоволені). 57% висловили задоволеність наявністю медичних препаратів у аптеках (39% – не задоволені), 50% сказали, що задоволені якістю медичних препаратів (41% – не задоволені).

Опитування проведене соціологічною групою «Рейтинг» 8-21 жовтня 2018 року методом формалізованого інтерв’ю (face-to-face) серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Похибка репрезентативності дослідження: не більш як 2,8%.