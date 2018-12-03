Медреформа в Україні: в 2019 році в низці областей створять нові диспетчерські служби

За даними міністерства, такі оновлення допоможуть зменшити час, який швидка витрачає, щоб дістатися до пацієнта.

Наступного року у низці областей України створять нові об’єднані диспетчерські служби.

Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, у 2019 році в усіх регіонах України мають запрацювати оновлені диспетчерські служби.

"Завдяки створенню і модернізації об’єднаних диспетчерських служб по усій країні, диспетчери екстреної допомоги менше часу витрачатимуть на обробку викликів, а до пацієнта виїжджатиме та машина, яка знаходиться найближче до адреси виклику", - йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, у 2019 році за кошти державного та місцевих бюджетів будуть створені нові об’єднані диспетчерські служби у Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях, а інших регіонах - оновлені та модернізовані.

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"Запровадження об’єднаних диспетчерських служб означає, що кожен українець зможе зателефонувати на єдиний номер 103 і бути впевненим, що за необхідності до нього буде направлена найближча машина швидкої допомоги - навіть якщо вона буде з іншого району. Крім того, створення сучасних диспетчерських служб дозволяє зменшити час обробки виклику: від 3-5 хвилин до 1 хвилини у 90% випадків; виконати норматив доїзду на екстрені випадки - до 10 хвилин в містах і до 20 хвилин у сільській місцевості; в середньому на 20% зменшити пробіг автомобілів екстреної медичної допомоги; зібрати актуальну і достовірну статистику, яку можна аналізувати для поліпшення надання екстреної допомоги", - додали в міністерстві.

У МОЗ також наголосили, що регіональні оперативно-диспетчерські служби зможуть підключатись та обмінюватись даними із системою «Централь 103» та запроваджувати сучасні протоколи обробки викликів.