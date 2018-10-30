У МОЗ розповіли, скільки потрібно грошей для модернізації системи швидкої допомоги

Заступник голови МОЗ зазначив, що в наступному році модернізація швидкої допомоги буде проведена в Києві та п'яти областях.

На повну модернізацію системи невідкладної медичної допомоги необхідно 10 мільярдів гривень, при виділеному додатковому 1 мільярді в рамках всієї медичної реформи в Україні.

Про це в ефірі Радіо НВ повідомив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

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"Потрібно близько 10 [мільярдів гривень] для всієї країни на повну модернізацію [системи швидкої допомоги]. Не тільки авто, але починаючи від виклику: диспетчерська служба, навчання, протоколи диспетчеризації (це те, як диспетчер повинен себе вести). Друге - це навчання лікарів, оснащення їх машин, підняття лікарям зарплат і, звичайно, самі автомобілі", - розповів він.

Ковтонюк зазначив, що в наступному році модернізація буде проведена у Києві та п'яти областях: Донецькій, Полтавській, Тернопільській, Одеській та Вінницькій.

Раніше УНІАН повідомляв, що в країні триває реформа екстреної медичної допомоги МОЗ готується до запуску електронної системи для невідкладної допомоги "Централь 103". У перспективі вона об'єднає всі українські оперативно-диспетчерські служби (ОДС) в єдиний ресурс, що дозволить швидко обмінюватися даними про прийняті виклики.