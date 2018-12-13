Супрун пояснила, що можна їсти вагітним

Додатковий прийом мультивітамінних та мінеральних комплексів може бути обґрунтований, до прикладу, у випадках вагітності з високим ступенем ризику.

Вагітність — чудовий привід оздоровити звички всієї сім’ї. Зокрема у харчуванні. Найважливіше — їжа має бути різноманітною та збалансованою.

Тож виконувач обов'язків глави МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook дала кілька специфічних порад, як харчуватися вагітним:

1 На початку вагітності раціон може не відрізнятись..Та надлишку солоної їжі слід уникати, а солодощів краще не їсти, аби не набирати вагу. Неїстівних продуктів, як крейда, наприклад, яких подекуди хочеться вагітним, їсти не треба.

2. Якщо є токсикоз легкого ступеня, з ним можна впоратися за допомогою збалансованої дієти та дробленого харчування: кожні 2-3 години, невеликими порціями, злегка підігрітою їжею, бажано в протертому вигляді.

3. На більш пізніх етапах вагітності — 2 і 3 триместрах, варто поставитися до харчування суворіше. Що більшим стає плід, то вище навантаження на шлунково-кишковий тракт. Тому можуть виникати такі неприємні явища, як печія і закрепи.

Важливо максимально обмежити солодощі, продукти, що містять тартразин (пофарбовані газовані та солодкі напої, копченості, пофарбовані креми, жувальні гумки і жувальні цукерки, карамель), консерви, міцний чорний чай і міцну каву.

4. Фрукти та овочі обов’язкові під час усіх прийомів їжі та перекусів. Ці продукти корисні у будь-якому вигляді, але все ж таки їх бажано їсти їх свіжими, термічно не обробленими та навпаки, обмежити споживання надмірно солоних або солодких, сильно обсмажених, у великій кількості жиру. Вкрай важливе ретельне миття сирих овочів та фруктів. Непастеризований сік вживати не рекомендується.

5. Слід їсти різноманітні цільні злаки. Розумний вибір злакових продуктів — з низьким вмістом солі та цукру.

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6. Чудово споживати молочні продукти під час кожного прийому їжі у кількості понад 500 мл на добу. Сир та йогурт можуть бути правильним вибором для перекусу. Доцільно віддавати перевагу молочним продуктам з низьким вмістом жиру, але не знежирені.

7. М’ясо — важливо, але слід обмежити перероблені м’ясні продукти (ковбаси, сосиски, паштети тощо).

8. Потрібно їсти бобові, рибу, яйця та горіхи — продукти, що дуже подібні за харчовою цінністю до м’яса.

Супрун розповіла, що часто зустрічаються поради щодо необхідності приймати комплекси вітамінів чи БАДи. Але важливо пам’ятати — надлишок вітамінів не менш небезпечний, ніж їхня недостача.

"Виняток - фолієва кислота, яка зменшує ризик розвитку дефекту нервової трубки дитини. Розпочати прийом фолієвої кислоти необхідно ще до вагітності — за 2-3 місяці, і приймати до 12 тижня. Це запобігає розвитку вад нервової трубки. Попри те, що фолієву кислоту можна отримати з їжі (горіхи, печінка, цитрусові, темно-зелені листові овочі), цього не достатньо для вагітних жінок, тому приймати її додатково — необхідно", - наголосила в.о. глави МОЗ.

Щодо інших вітамінів, не існує достатньо доказів, що вони мають додаткову користь для здоров’я дитини. Прийом вітаміну А у готовому (преформованому) вигляді може бути небезпечним. Можна їсти лише помаранчеві та червоні овочі та фрукти із жирами: моркву з олією, гарбуз та масло. В такому разі не буде ані ризику браку вітаміну А, ані його надлишку.

Додатковий прийом мультивітамінних та мінеральних комплексів може бути обґрунтований, до прикладу, у випадках вагітності з високим ступенем ризику, у разі повторної вагітності з невеликим інтервалом чи багатоплідної вагітності.

"Прийом вітамінів справді запобігає народженню дітей із надто малою вагою. Водночас, якщо матір добре харчувалася і не було ускладнень, додаткові вітаміни можуть призводити до розвитку надто крупного плода, якого важко народити без кесаревого розтину", - підсумувала Супрун.

Раніше Супрун розповіла, що є багато причин, щоб рідше їсти червоне м'ясо, зменшувати розмір порцій та намагатись замінити його рослинними продуктами.