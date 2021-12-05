Рішення про вихід з "червоної зони" ухвалює Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Станом на 5 грудня Київ та ще сім областей "червоної" зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям "жовтої" зони.

Про це повідомляється в матеріалах, опублікованих на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, ситуація повністю нормалізувалася і відповідає "жовтому" рівню епідемічної небезпеки в наступних "червоних" регіонах: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області.

Проте рішення про вихід регіону з "червоної зони" ухвалює Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Раніше можливий вихід 8-9 областей з "червоної" зони карантину у четвер, 3 грудня, анонсував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, МОЗ уже подало до Кабміну прохання скликати Комісію ТЕБ та НС.

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Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Україні зафіксовано 6 тис. 622 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 3 млн 497 тис. 477 осіб, одужали – 3 млн 050 тис. 659, померли – 88 тис. 280. Медики провели 16 млн 076 тис. 359 ПЛР-тестувань.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Богдан Слуцький