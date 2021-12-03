Наразі 8 областей потенційно готові до виходу з неї.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначає, що наступного тижня буде розглянуте питання про можливий вихід 8-9 областей з "червоної" зони карантину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

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Відповідаючи на запитання, які області незабаром можуть вийти з "червоної" зони або ж увійти до неї, міністр зазначив: "Щодо областей, які можуть вийти: Міністерство охорони здоров'я подало вже на Кабінет міністрів України прохання скликати Комісію ТЕБ та НС. Там потенційно готові вже 8 областей вийти, завтра очікуємо ще й 9-ту. Тому наступного тижня буде засідання Комісії ТЕБ та НС, де ми будемо розглядати це питання".

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що з 6 грудня в Україні почнуть діяти нові правила карантину. У першу чергу, вони торкнуться невакцинованих українців.

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Автор: Таня Поляковська