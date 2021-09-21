Тому вакцинація цієї групи людей залишається пріоритетом МОЗ.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні померло понад 55 тисяч осіб, з них майже 45 тисяч - люди віком понад 60 років, таким чином літні люди найвразливіші до коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує прес-служба МОЗ.

"82% всіх померлих від COVID-19 - це літні люди віком понад 60 років. Тому вакцинація цієї групи людей залишається пріоритетом МОЗ. Зараз в Полтавській області завершується пілотний проект мобілізації на вакцинацію саме старшого населення. В двох громадах волонтери заздалегідь запрошували людей на вакцинацію, утворювали організовані колективи, і потім мобільна бригада одномоментно щепила всіх охочих. Таким чином динаміка вакцинацій збільшилась в рази і саме серед людей віком 60+", - сказав Ляшко.

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Він пояснив, що людям, особливо пенсіонерам, надавали доказову інформацію про безпечність та ефективність вакцин, а також відповідали на їхні питання.

Ляшко вкотре наголосив, що єдиним способом захистити себе від важкого перебігу та смерті від COVID-19 є вакцинація.

Як повідомляв УНІАН, за вчора, 20 вересня, в Україні зафіксовано 5 159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що більш ніж у 2 рази більше показника за 19 вересня. Померли від ускладнень 137 хворих.

За минулу добу в Україні від COVID-19 вакцинувалися понад 108 тис. осіб. Одну дозу отримали 62 909 людей, повністю імунізовані - 45 827 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 366 925 осіб, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 198 661 людина.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Леся Лещенко