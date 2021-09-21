За минулу добу зафіксували 5 159 нових випадків коронавірусу. Найбільше - у Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях.

В Україні за минулу добу зафіксували 5 159 нових випадків COVID-19. Відомо, що серед них 463 дитини та 129 медпрацівників. Також 2 156 пацієнтів одужали, а 137 - померли від ускладнень захворювання. Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 1 086 людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Добовий показник захворюваності традиційно зріс після вихідних, днем раніше виявили 2265 хворих.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та у Києві (399).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте такожВ Україні хочуть посилити покарання за фальшиві СOVID-сертифікати для медиків

Від початку пандемії в нас виявили 2 355 805 випадків COVID-19. З них 55 056 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 233 573 — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 63 973 тести на коронавірус: методом ПЛР — 30 563, методом ІФА — 7 718. Також зробили 25 692 експрес-тести на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели 12,5 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація в Україні: що відомо

108 736 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 20 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 62 909 людей, повністю імунізовані - 45 827 людей.

Протягом доби працювали 794 мобільні бригади, 2 814 пунктів щеплення та 338 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 366 925 людей, з них отримали одну дозу – 6 366 923 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 198 661 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 565 584 щеплення.

Нагадаємо, у МОЗ допустили примусову вакцинацію від коронавірусу.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко