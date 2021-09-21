Україна отримує цю партію безкоштовно.

Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 159 600 доз вакцини CoronaVac від COVID-19, у рамках COVAX.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Як і інші вакцини та товари в рамках COVAX, Україна отримує цю партію безкоштовно.

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"В Україні зростає рівень захворюваності на COVID-19, а 98% госпіталізованих — невакциновані. Надзвичайно важливо, щоб якомога більше українців вакцинувались вже сьогодні, аби захистити себе від важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті. Завдяки в тому числі нашим партнерам, українці мають доступ до вакцини", — сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

У МОЗ нагадали, що ініціатива COVAX має на меті — забезпечити справедливий та рівний доступ до вакцин від COVID-19 для всіх країн. Поставки триватимуть, і до кінця 2021 року в рамках ініціативи Україна, як очікується, отримає достатню кількість вакцин різних виробників, щоб захистити від COVID-19 до 20% населення.

Разом із цією поставкою, на сьогодні ЮНІСЕФ доставив 4 485 510 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac) від імені COVAX.

Як повідомляв УНІАН, за вчора в Україні зафіксовано 5 159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що більш ніж у 2 рази більше показника за 19 вересня.

За минулу добу в Україні від COVID-19 вакцинувалися понад 108 тис. осіб. Одну дозу отримали 62 909 людей, повністю імунізовані - 45 827 осіб. Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 366 925 осіб, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 198 661 людина.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Леся Лещенко