Більш ніж 70% опитаних вважають, що Україні потрібно почати розробку власної вакцини від COVID-19.

Більшість українців - 61% - підтримують ідею власного виробництва всіх вакцин в Україні, навіть якщо вони будуть дорожчими за іноземні.

Як повідомили у соціологічній групі «Рейтинг», такий результат соцопитування, проведеного протягом 4-8 травня.

Водночас 32% опитаних не підтримують таку ідею.

74% респондентів вважають, що Україні потрібно почати розробку власної вакцини від коронавірусної хвороби. Протилежної думки дотримуються 21%.

Також дослідження показало, що кожен другий українець вважає, що першочерговим напрямком роботи влади у медичній сфері повинно бути забезпечення безкоштовними ліками хворих на тяжкі захворювання (54%).

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Серед інших пріоритетів опитані зазначили закупівлю нового медичного обладнання для лікарень (29%), виправлення недоліків запровадженої медичної реформи (25%). Запровадження страхової медицини, підвищення кваліфікації лікарів та підвищення зарплат медикам зазначив кожен п’ятий опитаний (21%). Дещо менше згадували про ремонт приміщень лікарень (14%), покращення рівня підготовки медиків у ВИШах (13%) та введення офіційних оплат за медичні послуги (7%).

Також переважна більшість опитаних підтримують запровадження державних програм з підтримки, захисту лікарів, які постраждали від коронавірусної хвороби (94%) та післяковідної реабілітації незахищених верств населення (87%).

Три чверті опитаних (75%) підтримують запровадження в Україні страхової медицини. Лише 17% виступають проти цього.

Як проводилось опитування

В опитуванні взяли участь 2 тис. респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності - не більше 2,2%.

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Автор: Інна Андаліцька