Біль у горлі дуже часто є ознакою застуди, однак він також може бути симптомом більш серйозних хвороб.

Першіння, подразнення під час ковтання, поколювання, бажання кашляти, сухість, осиплість, відсутність голосу – з симптомами болю в горлі рано чи пізно стикається кожна людина. Такий стан у народі називають застудою. Однак іноді за звичайною застудою можуть ховатися більш серйозні хвороби горла, що потребують ретельної діагностики та лікування.

Найкращою рекомендацією в разі появи такого симптому, звичайно ж, буде не займатися самолікуванням, а звернутися по допомогу до фахівця. Особливо, якщо біль різкий та з часом лише погіршується.

Біль у горлі: причини появи

Найчастіше болі в горлі є симптомами вірусної або бактеріальної інфекції, які спричиняють запальні захворювання носоглотки, гортані. Важливо виявити причини появи таких недуг і своєчасно призначити лікування.

Вірусні інфекції

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У близько 80% випадків біль у горлі спричиняють вірусні інфекції, які особливо поширені в осінній та зимовий сезон.

У симптоматиці відзначається збільшення шийних лімфатичних вузлів, ломота в суглобах, ускладнення ковтання, підвищення температури, зниження працездатності, стомлюваність.

Розумним рішенням у разі появи таких симптомів буде відвідати лікаря, який призначить противірусні препарати. Важливо дотримуватися всіх рекомендацій, постільного режиму, пити багато рідини.

Біль у горлі може бути симптомом таких найбільш поширених хвороб:

вірусний фарингіт (біль у горлі, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, температура);

ентеровірусна інфекція (біль у горлі, висип, підвищення температури, блювання);

інфекційний мононуклеоз (біль у горлі, слабкість, біль у м'язах і суглобах, біль при ковтанні, збільшення лімфовузлів і мигдаликів);

аденовірусна інфекція (біль при ковтанні, дере в горлі, підвищена температура, закладений ніс, набряки мигдалин і повік);

коронавірусна хвороба COVID-19 (цей симптом є менш поширеним, тоді як частіше спостерігаються лихоманка, сухий кашель, втомлюваність).

Бактеріальні інфекції

Дещо рідше причиною болю у горлі є інфекції бактеріального походження. У разі бактеріального запалення:

- біль у горлі починається раптово;

- є висока температура;

- ускладнене ковтання, відчуття "гарячої картоплини" в горлі;

- при набряку мигдалин може бути важко говорити, на мигдалинах видно білий наліт.

Бактеріальні інфекції можуть спричинити:

стрептококовий фарингіт (біль у горлі, лихоманка з гострим початком, почервоніння горла, збільшення мигдаликів, жовтий наліт з прожилками крові на слизовій мигдаликів);

тонзиліт (біль і першіння в горлі, підвищення температури тіла, різкий біль при ковтанні, сухість в горлі, може виникнути кашель у вигляді нападів, біль в голові, больові відчуття в м'язах, збільшення лімфатичних вузлів).

Інші причини болю в горлі

Біль у горлі може бути викликаний грибком, алергічним ринітом, курінням, сухим повітрям у кімнаті, пухлиною, напругою м'язів і змінами в хребті або в м'язах шиї.

Неінфекційні причини болю в горлі, зокрема, пов’язані з подразливим і травматичним впливом на слизову оболонку різної їжі та факторів навколишнього середовища. У таких випадках температура тіла може бути нормальною або підвищеною.

Своєчасна реакція, звернення до лікарів дозволять швидко поставити діагноз, провести ефективне лікування й уникнути ускладнень.

Лікування болю в горлі

У разі, якщо болі в горлі не супроводжуються іншими дійсно загрозливими для життя симптомами, за грамотного підходу його можна вилікувати в домашніх умовах. Є низка перевірених засобів, які допоможуть позбутися болю в горлі.

Читайте такожЗапалення легенів під час хвороби COVID-19: особливості коронавірусної пневмонії, характерні симптомиТак, протизапальні й антисептичні властивості мають ромашка, календула, череда, липа, шавлія, бузина, евкаліпт, з яких роблять відвари для полоскання горла відповідно до рекомендацій на упаковці.

У домашніх умовах можна використовувати також спреї для горла, пастилки для розсмоктування, трав'яні препарати, полоскати горло сольовим розчином.

Також рекомендовано вживати багато рідини з метою зволоження слизової оболонки, робити теплий компрес, зволожувати повітря, відмовитися від куріння.

З неускладненою інфекцією гортані можна впоратися за тиждень. Однак, якщо стан не покращується, треба припинити спроби самолікування і звернутися до фахівця.

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Автор: Аліна Вишневська