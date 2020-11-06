Першіння, подразнення під час ковтання, поколювання, бажання кашляти, сухість, осиплість, відсутність голосу – з симптомами болю в горлі рано чи пізно стикається кожна людина. Такий стан у народі називають застудою. Однак іноді за звичайною застудою можуть ховатися більш серйозні хвороби горла, що потребують ретельної діагностики та лікування.
Найкращою рекомендацією в разі появи такого симптому, звичайно ж, буде не займатися самолікуванням, а звернутися по допомогу до фахівця. Особливо, якщо біль різкий та з часом лише погіршується.
Біль у горлі: причини появи
Найчастіше болі в горлі є симптомами вірусної або бактеріальної інфекції, які спричиняють запальні захворювання носоглотки, гортані. Важливо виявити причини появи таких недуг і своєчасно призначити лікування.
Вірусні інфекції
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У близько 80% випадків біль у горлі спричиняють вірусні інфекції, які особливо поширені в осінній та зимовий сезон.
У симптоматиці відзначається збільшення шийних лімфатичних вузлів, ломота в суглобах, ускладнення ковтання, підвищення температури, зниження працездатності, стомлюваність.
Розумним рішенням у разі появи таких симптомів буде відвідати лікаря, який призначить противірусні препарати. Важливо дотримуватися всіх рекомендацій, постільного режиму, пити багато рідини.
Біль у горлі може бути симптомом таких найбільш поширених хвороб:
- вірусний фарингіт (біль у горлі, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, температура);
- ентеровірусна інфекція (біль у горлі, висип, підвищення температури, блювання);
- інфекційний мононуклеоз (біль у горлі, слабкість, біль у м'язах і суглобах, біль при ковтанні, збільшення лімфовузлів і мигдаликів);
- аденовірусна інфекція (біль при ковтанні, дере в горлі, підвищена температура, закладений ніс, набряки мигдалин і повік);
- коронавірусна хвороба COVID-19 (цей симптом є менш поширеним, тоді як частіше спостерігаються лихоманка, сухий кашель, втомлюваність).
Бактеріальні інфекції
Дещо рідше причиною болю у горлі є інфекції бактеріального походження. У разі бактеріального запалення:
- біль у горлі починається раптово;
- є висока температура;
- ускладнене ковтання, відчуття "гарячої картоплини" в горлі;
- при набряку мигдалин може бути важко говорити, на мигдалинах видно білий наліт.
Бактеріальні інфекції можуть спричинити:
- стрептококовий фарингіт (біль у горлі, лихоманка з гострим початком, почервоніння горла, збільшення мигдаликів, жовтий наліт з прожилками крові на слизовій мигдаликів);
- тонзиліт (біль і першіння в горлі, підвищення температури тіла, різкий біль при ковтанні, сухість в горлі, може виникнути кашель у вигляді нападів, біль в голові, больові відчуття в м'язах, збільшення лімфатичних вузлів).
Інші причини болю в горлі
Біль у горлі може бути викликаний грибком, алергічним ринітом, курінням, сухим повітрям у кімнаті, пухлиною, напругою м'язів і змінами в хребті або в м'язах шиї.
Неінфекційні причини болю в горлі, зокрема, пов’язані з подразливим і травматичним впливом на слизову оболонку різної їжі та факторів навколишнього середовища. У таких випадках температура тіла може бути нормальною або підвищеною.
Своєчасна реакція, звернення до лікарів дозволять швидко поставити діагноз, провести ефективне лікування й уникнути ускладнень.
Лікування болю в горлі
У разі, якщо болі в горлі не супроводжуються іншими дійсно загрозливими для життя симптомами, за грамотного підходу його можна вилікувати в домашніх умовах. Є низка перевірених засобів, які допоможуть позбутися болю в горлі.
Читайте такожЗапалення легенів під час хвороби COVID-19: особливості коронавірусної пневмонії, характерні симптомиТак, протизапальні й антисептичні властивості мають ромашка, календула, череда, липа, шавлія, бузина, евкаліпт, з яких роблять відвари для полоскання горла відповідно до рекомендацій на упаковці.
У домашніх умовах можна використовувати також спреї для горла, пастилки для розсмоктування, трав'яні препарати, полоскати горло сольовим розчином.
Також рекомендовано вживати багато рідини з метою зволоження слизової оболонки, робити теплий компрес, зволожувати повітря, відмовитися від куріння.
З неускладненою інфекцією гортані можна впоратися за тиждень. Однак, якщо стан не покращується, треба припинити спроби самолікування і звернутися до фахівця.
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