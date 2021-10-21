Ситуація з захворюваністю наближається до катастрофічної.

Лікар-анестезіолог Роздільнянської центральної районної лікарні (Одеська область) Іван Черненко звернувся до противників вакцинації від коронавірусу - так званих антивакцинаторів.

В ефірі ток-шоу "Право на владу" лікар розповів про надзвичайно високу смертність серед "ковідних" хворих і як приклад навів ситуацію в його лікарні.

"Мені здається, смертність від "ковіду" - вона реальніша, ніж будь-який папірець. У нас сьогодні за добу померли чотири людини, дві з них - це люди, яким було 54 і 56 років. Я не знаю, що може бути реальнішим. За останній тиждень у нас 100% заповненість усіх ліжок, звільняється ліжко - ми знову кладемо нового пацієнта. Ліжка взагалі охолонути не встигають, постійний потік пацієнтів. Це жахливо. Якщо весною у нас було вісім-дев'ять у середньому важких пацієнтів, то зараз у нас їх 25. 23 з них - на вентиляції легень", - каже він.

Читайте такожЛяшко дав доручення головному санітарному лікарю щодо вакцинації від COVID-19

За словами Черненка, такої смертності раніше ще не було.

"Я не знаю, чим думають люди. Я кажу так: Так, ваші права будуть збережені, але ви будете з цими правами помирати на порозі лікарень, тому що просто буде нікуди вас класти", - емоційно сказав фахівець.

Як повідомляв УНІАН, у МОЗ розповіли про позитивну динаміку вакцинації від COVID-19. Крім того, статистика свідчить, що до лікарень з коронавірусом найчастіше потрапляють саме невакциновані пацієнти.

Автор: Юрій Годован