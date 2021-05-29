Станом на 29 травня в Україні підтвердили ще 3096 нових випадків інфікування коронавірусом.
Про це інформує МОЗ України.
З-поміж заражених на вірус захворіли 144 дитини та 55 медиків.
У лікарні в п’ятницю госпіталізували 1309 громадян, від ускладнень померли 156 людей, водночас 10199 за минулу добу одужали.
Читайте такожВ Україні стартував повторний конкурс на посаду голови НСЗУМетодом ПЛР в п’ятницю була протестована 25401 людина, методом ІФА – 10963 особи.
З початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли, за офіційними даними, 2 199 769 громадян; з них одужали – 2 030 415, а померли – 50 388. За весь час в Україні на коронавірус протестували методом ПЛР 10 156 756 громадян.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у: Київ – 377 випадків, Дніпропетровській – 261, Львівській – 231, Київській – 197 та Запорізькій –170 – областях.
27 травня в Україні підтвердили 3306 нових інфікувань.
Загалом, експерти стверджують, що хвиля вірусу в країні поступово йде на спад, зокрема завдяки імунізації населення і дотримання карантинних обмежень. Але кількість інфікованих може знову збільшитися з приходом осені.
У Києві на базі Міжнародного виставкового центру, у Львові на базі стадіону “Арена Львів”, в Одесі на базі стадіону Одеської юридичної академії сьогодні відкриваються нові центри вакцинації.
Ще на початку весни фахівці констатували до понад 10 тисяч хворих на день.
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