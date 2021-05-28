Найближчими вихідними використовуватимуть китайську вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech. Отримати її зможуть лише ті українці, яких попередньо запросять на вакцинацію телефоном.

Завтра у трьох містах в Україні відкриваються перші пілотні центри масової вакцинації населення від COVID-19.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, такі центри відкривають у Києві на базі Міжнародного виставкового центру, у Львові на базі стадіону “Арена Львів”, в Одесі на базі стадіону Одеської юридичної академії.

"Ці центри працюватимуть у вихідні дні. В них щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації від COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ. Щеплення відбуватиметься тільки для тих людей, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком. Пріоритет надаватиметься людям похилого віку", - пояснили в МОЗ.

Обирати вакцину у масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. Відзавтра, 29 травня, будуть використовувати вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.

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Зазначається, що пілотні центри вакцинації відкривають, щоб відпрацювати алгоритм масової вакцинації у великих приміщеннях. Коли Україна отримає більше вакцин, такі центри створюватимуть і в інших великих містах.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Наразі щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute), CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

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Автор: Леся Лещенко