За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

В Україні за добу виявлено 3306 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 169 дітей та 77 медпрацівників.

Про це у Телеграм-каналі повідомляє Коронавірус_інфо. В повідомленні зазначається, що за добу госпіталізовано 1 402 особи; зафіксовано 156 летальних випадків; одужали 13 298 осіб;

Крім цього було проведено тестувань за добу – 60 563 (зокрема методом ПЛР – 25 454, методом ІФА – 11 758); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 351.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 196 673 особи;

одужало – 2 020 216 осіб;

летальних випадків – 50 232;

проведено ПЛР-тестувань – 10 131 355.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 384 випадки;

Вінницька область – 63 випадки;

Волинська область – 104 випадки;

Дніпропетровська область – 280 випадків

Донецька область – 228 випадків;

Житомирська область – 74 випадки;

Закарпатська область – 38 випадків;

Запорізька область – 195 випадків;

Івано-Франківська область – 51 випадок;

Київська область – 221 випадок;

Кіровоградська область – 47 випадків;

Луганська область – 46 випадків;

Львівська область – 251 випадок;

Миколаївська область – 154 випадків;

Одеська область – 114 випадків;

Полтавська область – 78 випадків;

Рівненська область – 177 випадків;

Сумська область – 98 випадків;

Тернопільська область – 77 випадків;

Харківська область – 191 випадок;

Херсонська область – 69 випадків;

Хмельницька область – 106 випадків;

Черкаська область – 135 випадків;

Чернівецька область – 68 випадків;

Чернігівська область – 57 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла