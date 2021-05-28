В Україні за добу виявлено 3306 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 169 дітей та 77 медпрацівників.
Про це у Телеграм-каналі повідомляє Коронавірус_інфо. В повідомленні зазначається, що за добу госпіталізовано 1 402 особи; зафіксовано 156 летальних випадків; одужали 13 298 осіб;
Крім цього було проведено тестувань за добу – 60 563 (зокрема методом ПЛР – 25 454, методом ІФА – 11 758); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 351.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 196 673 особи;
- одужало – 2 020 216 осіб;
- летальних випадків – 50 232;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 131 355.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.
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Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 384 випадки;
Вінницька область – 63 випадки;
Волинська область – 104 випадки;
Дніпропетровська область – 280 випадків
Донецька область – 228 випадків;
Житомирська область – 74 випадки;
Закарпатська область – 38 випадків;
Запорізька область – 195 випадків;
Івано-Франківська область – 51 випадок;
Київська область – 221 випадок;
Кіровоградська область – 47 випадків;
Луганська область – 46 випадків;
Львівська область – 251 випадок;
Миколаївська область – 154 випадків;
Одеська область – 114 випадків;
Полтавська область – 78 випадків;
Рівненська область – 177 випадків;
Сумська область – 98 випадків;
Тернопільська область – 77 випадків;
Харківська область – 191 випадок;
Херсонська область – 69 випадків;
Хмельницька область – 106 випадків;
Черкаська область – 135 випадків;
Чернівецька область – 68 випадків;
Чернігівська область – 57 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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