Нові дослідження виявили, що вадливі імунні клітини продовжують жити в кістковому мозку людей, які перехворіли на COVID-19 або зробили щеплення.

Імунітет до коронавірусу зберігається щонайменше рік, а можливо і на все життя, з часом посилюючись, особливо після вакцинації. Про це свідчать нові наукові дослідження.

Їхні висновки можуть допомогти заспокоїти страх, що захист від COVID-19 буде коротким.

Про це пише New York Times. В сукупності дослідження допускають, що людям, які одужали від COVID-19 або були щеплені, не знадобляться уколи для посилення захисту. Хоча вакцинованим людям, які ніколи не заражалися коронавірусом, швидше за все, доведеться робити нові щеплення. Це ж стосується і меншість пацієнтів, у яких під час захворювання не почалася сильна імунна реакція.

Обидва дослідження проводилися серед людей, які контактували з коронавірусом приблизно рік тому. Клітини, які зберігають пам'ять про інфекцію, зберігаються в кістковому мозку і можуть запускати виробництво антитіл за потреби. Про це свідчать результати одного з досліджень, які були опубліковані в журналі Nature.

Читайте такожМальта стала першою країною Євросоюзу з колективним імунітетом до COVID-19Інше ж дослідження було опубліковане на сайті BioRxiv, присвяченому розробкам в сфері біології. Його автори виявили, що так звані B-клітини, які зберігають "пам'ять" про вірус, продовжують розвиватися й зміцнюватися впродовж щонайменше 12 місяців після зараження.

"Висновки досліджень збігаються з дедалі більшим об'ємом літератури про те, що імунітет, спровокований зараженням і вакцинацією від SARS-CoV-2, може бути довготривалим", - сказав імунолог з Університету Пенсильванії Скотт Хенслі, який не брав участь у жодному з досліджень.

Нові наукові відкриття можуть розвіяти страх, що імунітет до COVID-19 тимчасовий, як і у випадку захворювань, спричинених іншими коронавірусами, таких як застуда. Однак, як зауважив доктор Хенслі, всі ці віруси сильно змінюються кожні кілька років.

"Причина, чому ми заражаємось поширеними коронавірусами знову і знову впродовж життя, більше пов'язана з видозміною цих вірусів, а не імунітетом", - сказав він.

Імунолог з Інституту Рокфеллера в Нью-Йорку Майкл Нуссенцвейг очолив дослідження імунної пам'яті. Він сказав, що B-клітини, які з'являються після зараження SARS-CoV-2 і посилюються вакцинацією, на стільки потужні, що здатні побороти навіть видозмінені версії інфекції.

"Люди, які були заражені, а потім зробили щеплення, демонструють приголомшливу реакцію, прекрасний набір антитіл. Тому що вони продовжують розвивати свої антитіла. Я очікую, що вони збережуться на довго", - сказав доктор Нуссенцвейг.

Однак, цілком можливо, що це не стосується захисту, отриманого виключно через вакцинацію. Оскільки імунна пам'ять після щеплення формується не так, як під час природного зараження. Тож, за словами доктора Нуссенцвейга, швидше за все, щепленим людям доведеться робити уколи для посилення імунітету.

"Ми дізнаємося про це дуже скоро", - сказав він.

Після першого контакту з коронавірусом B-клітини швидко розмножуються й виробляють велику кількість антитіл. Коли гостре захворювання минає, невелика кількість B-клітин продовжують жити в кістковому мозку. При цьому, рівень антитіл поступово падає. Щоб дослідити B-клітини проти коронавірусу, який провокує COVID-19, дослідники на чолі з Елі Еллебеді з Вашингтонського університету проаналізували зразки крові 77 людей з інтервалом в три місяці. При цьому, перші зразки були зібрані через місяць після зараження. Лише 6 з 77 були госпіталізовані. У решти спостерігалися м'які симптоми.

Читайте такожModerna заявляє про успішні випробування вакцини від COVID-19 на підліткахРівні антитіл у цих людей швидко падали через 4 місяці після зараження й продовжували поступово зменшуватися впродовж наступних місяців. Ці результати збігаються з тими, які були отримані в ході інших досліджень. Деякі вчені інтерпретували це скорочення як ознаку втрати імунітету. Але інші говорили, що цей процес цілком нормальний. Адже якби кров продовжувала зберігати велику кількість антитіл від кожної інфекції за все життя, вона б швидко перетворилася на густу субстанцію.

Тож рівень антитіл швидко падає після одужання. А B-клітини, відповідальні за імунну "пам'ять", залишаються в кістковому мозку. І вони готові почати діяти в будь-який момент. Команда доктора Еллебеді отримала зразки кісткового мозку 19 людей приблизно через 7 місяців після зараження. У 15 з них виявили помітну кількість B-клітин, а в 4 - ні. Це говорить про те, що деякі люди можуть бути носіями надто малої кількості B-клітин, а деякі взагалі їх не мати.

"Я це розумію так: якщо ви заразилися, це не означає, що у вас буде потужна імунна реакція", - пояснив доктор Еллебеді.

Ці висновки підтверджують припущення, що люди, які одужали після COVID-19, повинні вакцинуватися. П'ять учасників дослідження доктора Еллебеді здали зразки кісткового мозку через 7-8 місяців після зараження, а потім і ще раз через ще 4 місяці. Вчені виявили, що кількість B-клітин залишався стабільним весь цей час.

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Переклад: Лесь Димань