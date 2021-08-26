Чоловіку було 66 років, він не вакцинувався.

На Буковині зафіксували смерть від штаму коронавірусу "Дельта". Від нього загинув 66-річний мешканець Чернівецької області. Новий штам COVID-19 суттєво переважає над іншими.

Про це виданню zaxid.net повідомила головний санітарний лікар області Наталія Гопко.

"Дельта" все ближче наближається на українців. Перша смерть на Буковині, розповіла Гопко, сталася у Чернівецькій області. Там з підтвердженим штамом "Дельта" помер 66-річний чоловік. Він не був вакцинованим.

Наразі не відомо, чи були у чоловіка супутні захворювання, які могли вплинути на здоров'я зараженого.

За інформацією видання, на Буковині зі штамом "Дельта" перебувають під наглядом лікарів приблизно 20 осіб. Серед них чверть складають діти. Найстаршому пацієнту 88 років, а найменшому - один рік.

Гопко додала, що зараз "Дельта" переважає над іншими штамами коронавірусу. Саме тому вона не бачить доцільності у перевірці хворих саме на цей штам.

Читайте такожНа початку осені Україна вийде із зеленого рівня епідемічної небезпеки - експерти"Останні зразки матеріалів, серед яких і був зразок померлого буковинця, медики перевіряли, щоб визначити циркуляцію мутації вірусу в регіоні для подальшого прогнозування. Тобто можна припустити, що це був не перший померлий від штаму "Дельта", але перший, який попав в поле зору медиків", - розповіла виданню Гопко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні після свят різко збільшилась кількість нових хворих на коронавірус.

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Автор: Поліна Кузенко