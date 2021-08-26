Окрім Чернівецької, у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Тернопільській та Чернігівській областях рівень госпіталізації хворих на COVID-19 перевищує рекомендовані ВОЗ 5%.

У Київській школі економіки (KSE) заявили, що наразі у шести областях України рівень госпіталізації хворих на COVID-19 перевищує 5%, критичним регіоном є Чернівецька область.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

"Критичним регіоном наразі є Чернівецька область... Зараз ми бачимо, що у двічі-тричі рівень госпіталізацій у Чернівецькій області перевищує рівень госпіталізації в інших регіонах. Уже понад третина ковідних ліжок з киснем зайняті у цьому регіоні. Ми рекомендуємо у Чернівецькій області збільшити у два-три рази вже наявні ковідні ресурси, не очікуючи на погіршення ситуації далі", - зазначив Ганиченко.

Читайте такожВ Україні після свят різко збільшилась кількість нових хворих на коронавірус (відео)Зокрема, у Чернівецькій області станом на 25 серпня рівень захворюваності становить 83 особи на 100 тис. населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 6,8%, рівень госпіталізацій - 23,9 на 100 тис. населення, а завантаженість ліжок з киснем - 36%.

"Також є показовим, що у 6 регіонах коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 перевищує 5%. Це Донецька, Запорізька, Сумська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області... Це ті регіони, які наразі мають найбільший ризик поширення захворюваності та зменшення контролю над поширенням... Адже за рекомендаціями ВОЗ, якщо цей показник до 5%, то можна говорити, що захворюваність під контролем", - пояснив експерт.

За його словами, у KSE рекомендують цим регіонам збільшити рівень тестувань принаймні вдвічі, щоб виходити на необхідний коефіцієнт виявлення нових випадків та тримати під контролем поширення захворювання.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Антоніна Доломанжи