За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Донецькій та Одеській областях.

В Україні за добу виявили 1581 новий випадок COVID-19. Зокрема, захворіли 104 дитини та 38 медпрацівників.

Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 464 особи; зафіксовано 45 летальних випадків; одужали 1269 осіб.

Крім цього проведено тестувань за добу – 52 427 (зокрема методом ПЛР – 23 120, методом ІФА – 7 427); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 880.

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захворіло – 2 278 171 особа;

одужало – 2 203 429 осіб;

летальних випадків – 53 566;

проведено ПЛР-тестувань – 11 880 472.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (264), Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 264 випадки;

Вінницька область – 46 випадків;

Волинська область – 16 випадків;

Дніпропетровська область – 79 випадків;

Донецька область – 161 випадок;

Житомирська область – 33 випадки;

Закарпатська область – 21 випадок;

Запорізька область – 54 випадки;

Івано-Франківська область – 23 випадки;

Київська область – 56 випадків;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 93 випадки;

Львівська область – 40 випадків;

Миколаївська область – 34 випадки;

Одеська область – 119 випадків;

Полтавська область – 40 випадків;

Рівненська область – 41 випадок;

Сумська область – 24 випадки;

Тернопільська область – 48 випадків;

Харківська область – 105 випадків;

Херсонська область – 50 випадків;

Хмельницька область – 48 випадків;

Черкаська область – 35 випадків;

Чернівецька область – 81 випадок;

Чернігівська область – 57 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла