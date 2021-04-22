Мова йде про вакцини для профілактики гепатиту B, дифтерії, правця, кашлюку.

До України цього тижня прибули вакцини для рутинної імунізації, зокрема для профілактики гепатиту B, дифтерії, правця, кашлюку.

Читайте такожУ МОЗ розказали, коли можна робити інші щеплення після вакцинації проти COVID-19Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова під час брифінгу.

"Цього тижня до України прибули вакцини для рутинної імунізації. Днями прибули рекомбінантна рідка вакцина "Еувакс" для профілактики гепатиту B у кількості 204,5 тис. доз на суму 3 млн 414 тис. грн. Вчора прибула вакцина для профілактики захворювань, збудником яких є гемофільна інфекція, на суму 5,7 млн грн. Також вчора ми отримали вакцину для профілактики дифтерії, правця та кашлюку у кількості 600 тис. доз на суму 2,7 млн грн", - зазначила Шаталова.

Завтра, за її словами, очікується ще одна вакцина, яка призначена для профілактики дифтерії та правця зі зменшеним вмістом антигену, на суму 5,3 млн грн.

"Усі вони вже наступного тижня поїдуть у регіони до людей", - додала Шаталова.

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Автор: Леся Лещенко