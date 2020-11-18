Українцям нагадали, що потрібно робити для мінімізації ризиків зараження коронавірусом.

Епідемію коронавірусу в Україні можна перемогти за допомогою дотримання протиепідемічних норм, тоді запровадження жорсткого карантину не знадобиться.

Так вважає голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки та оборони України, академік НАНУ Сергій Комісаренко. Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

На думку вченого, жорстким карантином перемогти коронавірус не вийде.

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"Думаю, що ніхто в це навіть не вірить. Що можна зробити і потрібно робити - це зменшити кількість людей, які інфікуються. Я особисто проти суворого карантину, проти того, щоб люди не ходили на роботу. Але, як фахівець, вважаю, що потрібно обов'язково дотримуватися тих норм, які добре нам всім відомі, але не всі їх дотримуються – маски, фізичне дистанціювання, миття рук", - заявив академік.

Коментуючи введення карантину вихідного дня, експерт назвав це правильною нормою.

"В інших країнах вважається, що кількість людей, які інфікуються, після карантину вихідного дня або навіть тижня істотно зменшується, тобто це працює на користь здоров'я і життя людей", - пояснив він.

Карантин і коронавірус в Україні: що відомо

11 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про введення з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

У вихідні дні до обмежень, передбачених у будні, додається заборона на роботу кафе і ресторанів (за винятком послуги "з собою"), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів та ін.

Напередодні Верховна Рада провалила голосування за скасування карантину вихідного дня.

За минулу добу в Україні підтвердили ще майже 12,5 тисяч нових випадків коронавірусу.

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Автор: Юрій Годован