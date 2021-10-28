Сьогодні в київських лікарнях ліжкомісця, обладнані киснем, зайняті на 67%.

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник сумнівається, що всі хворі, які після вакцинації потрапили в стаціонар, дійсно є привитими від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

"У питанні, скільки вакцинованих і невакцинованих потрапило в стаціонар, є дві статистики. З одного боку, в стаціонарах 98% невакцинованих і 2% - вакцинованих. Але з тих 2% я до кінця не розумію, скільки вакцинованих, а скільки – з довідкою про вакцинацію, тобто з купленою довідкою. Тому що, коли лежать два пацієнти – один вакцинований, а другий ні, і в них абсолютно однаковий перебіг хвороби, то це наводить на думку, що все-таки там, напевно, щось не так", - сказав Поворозник.

Він додав, що "в кінцевому варіанті багато хто з пацієнтів признаються, що вони не вакциновані".

"Ми по таких передаємо матеріали в поліцію", - зазначив він.

За словами Поворозника, на сьогодні в київських лікарнях ліжкомісця, обладнані киснем, зайняті на 67%.

Коронавірус у Києві

Як повідомляв УНІАН, у Києві за минулу добу COVID-19 підтвердили у 1 тис. 451 мешканця, 39 хворих померли від ускладнень. У числі нових захворілих: 840 жінок віком від 18 до 94 років, 490 чоловіків віком від 18 до 93 років та діти - 67 дівчаток від 6 місяців до 17 років і 54 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

Автор: Дмитро Хилюк