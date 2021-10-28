На одному підприємстві з виробництва кисню регламентні роботи завершилися, а інше відновить роботу з 1 листопада, зазначив очільник МОЗ.

В Україні 80% усіх госпіталізованих з коронавірусом COVID-19 пацієнтів залежні від кисню.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у четвер, 28 жовтня, на брифінгу.

Міністр розповів, що у 480 лікарнях, які надають медичну допомогу хворим із COVID-19, розгорнуто понад 70 тисяч ліжок для хворих з COVID-19, з них із киснем – понад 66 тисяч.

Він зазначив, що 67% ліжок зайняті пацієнтами з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19.

"Разом з тим реальна зайнятість ліжок з киснем пацієнтами, які потребують кисневої терапії, складає 50%", – додав міністр.

При цьому чиновник зазначив, що ситуація не є рівномірною. За його словами, у 46 із 480 ковідних лікарень, а це близько 10%, ліжка з киснем вже зайняті на 100%, а у 193 лікарнях - це близько 40% від усіх ковідних лікарень ліжка з киснем зайняті на рівні 75%.

За його словами, решта закладів працюють без критичного навантаження.

Ляшко повідомив, що споживання кисню зросло у 5-6 разів на одного пацієнта, госпіталізованого з "Дельтою". За його словами, за добу в Україні лікарні споживають понад 330 тонн рідкого кисню та 6 800 балоків кисню і це без автономних джерел киснепостачання. які встановлені в понад 280 закладах охорони здоров'я.

Міністр розповів, що для покриття потреб в кисні для хворих на ковід зараз залучено 35 підприємств, що виробляють кисень. "Сьогодні жоден пацієнт, жодна лікарня України не залишені без кисню", – стверджує Ляшко. При цьому визнав, що в певних лікарнях та регіонах підвищений попит на кисень.

Ляшко повідомив, що зараз на одному з двох підприємств з виробництва кисню регламентні роботи завершені, й сьогодні він "розпочинає відпускати кисень в мережу".

"На іншому ці роботи триватимуть до 1 листопада поточного року", – додав міністр.

Автор: Надя Пришляк