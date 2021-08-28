З початку пандемії в Україні захворіли 2 282 285 громадян.

Станом на ранок 28 серпня в Україні підтвердили ще 2 082 нові випадки інфікування коронавірусом, з них – 108 дітей і 35 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ у Telegram.

За минулу добу з ускладненнями від вірусу до лікарень було госпіталізовано 708 людей. 54 хворих померли, а 1 025 видужали.

З початку пандемії в Україні захворіли 2 282 285 громадян, з них 2 205 707 одужали, а 53 686 померли.

Читайте такожКоли з'явиться українська COVID-вакцина: у МОЗ розповіли подробиціНайбільша кількість підтверджених випадків 27 серпня зареєстрована у Києві (266), Львівській (189), Харківській (187), Донецькій (157) та Донецькій (157) областях.

Вакцинація в Україні

166 551 людину вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 27 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 57 435 людей, повністю імунізовані - 109 116 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 265 635 людей, з них отримали одну дозу – 5 265 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 536 963 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 802 596 щеплень.

Раніше у МОЗ заявили, що пандемія коронавірусу COVID-19 точно не закінчиться у 2021 році, вона може тривати ще від двох до п'яти років.

11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про початок пандемії коронавірусу. У березні того ж року в Україні стартував карантин. Обмежувальні заходи не раз продовжували. Влада вирішила, що карантин в Україні має діяти до 1 жовтня 2021 року.

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Автор: Іван Бойко