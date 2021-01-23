Лікар дав практичні поради, як визначити, чи високий ризик зараження коронавірусом в тому чи іншому приміщенні.

Відомий український лікар і телеведучий Євген Комаровський вважає, що ризик заразитися COVID-19 значно зростає в місцях скупчення великої кількості людей і поганою вентиляцією повітря. Водночас він вважає, що можна знизити ризик зараження, якщо правильно визначити концентрацію CO2 в тому чи іншому приміщенні.

Як це зробити лікар пояснив у своєму новому відео на YouTube-каналі.

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За словами Комаровського, визначити рівень вуглекислого газу в приміщенні сьогодні досить просто маючи спеціальні пристрої та прилади.

"Як з'ясувати, що немає нормальної вентиляції? Це зробити дуже просто. Сліди перебування людини в будь-якому приміщенні - це концентрація СО2 (вуглекислого газу) в приміщенні. Якщо в приміщенні висока концентрація СО2, значить це місце потенційно небезпечне. Не треба туди ходити - там можна заразитися!"- закликав доктор.

Він акцентував, що спеціальні датчики, що вимірюють рівень СО2 в повітрі (коли люди видихають), можна встановлювати і в будинку, і на роботі. Рівень вуглекислого газу вимірюється в мільйонних частках (ppm - parts per million).

Також Комаровський порадив звертати увагу на свої відчуття. Так як при збільшенні рівня СО2 людина може відчувати сонливість і стомлюваність.

Лікар нагадав про норми рівня СО2. Так, на вулиці в середньому в повітрі норма - 400 ppm; в приміщеннях ідеальний показник до 600. Якщо останній підіймається вище 1500 ppm - краще не заходити, радить лікар.

"Вже 2-3 тисяч ppm впливає на здоров'я", - говорить Комаровський.

Також, Євген Комаровський запевняє, що мутована форма коронавірусу, виявлена в ряді країн, зокрема в Британії, не впливає на ефективність COVID-вакцини.

Коронавірус: поради Комаровського

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Автор: Вікторія Гордієнко