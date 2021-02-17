Відповідні обмеження діятимуть з 22 до 28 лютого.

На Івано-Франківщині через зростання захворюваності на COVID-19 запроваджують жорсткий карантин та розгортають модульну лікарню.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила сьогодні обласна комісія ТЕБ і НС, яка відбулася за участю міністра охорони здоров’я Максима Степанова та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

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"Ситуація щодо поширення коронавірусної хвороби залишається напруженою, а в Івано-Франківській області, я б сказав, майже критичною", - про це під час візиту в Івано-Франківську область заявив Ляшко.

Згідно з рішенням, відповідні обмеження діятимуть з 22 до 28 лютого.

Зокрема, забороняється приймання відвідувачів в закладах громадського харчування (за виключенням – «на виніс»), розважальних закладах, кінотеатрах, нічних клубах, тощо.

Окрім того, впровадять заборони на проведення масових заходів, а саме – релігійних, культурних, спортивних.

Також комісія вирішила організувати на базі Богородчанської центральної лікарні розгортання модульної лікарні на 250 ліжко-місць та забезпечити на базі Лисецької ЦРЛ додаткові 50 ліжко-місць, в інших медичних закладах області – 150 ліжко-місць.

Крім того, голова Івано-Франківської облдержадміністрації Андрій Бойчук пообіцяв розглянути питання щодо встановлення на в’їздах в область блокпостів, на яких проводитимуть температурний скринінг. Про закриття області на в’їзд у рішенні комісії не йдеться.

Наразі в області пацієнтів із коронавірусом приймають 26 медичних закладів.

Коронавірус в Івано-Франківській області

Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності на коронавірус. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць сягає понад 90%. За останню добу в Івано-Франківській області зафіксовано 646 випадків COVID-19, 9 осіб померли.

З 15 лютого до 1 березня учні 5-11 класів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв та студенти вузів області навчаються в режимі онлайн.

Зазначимо, за минулу добу в Україні виявили 4 286 нових випадків коронавірусу. При цьому найбільше заражень в Івано-Франківській області - 646. У Чернівецькій області, що друга за кількістю виявлених нових випадків COVID - 386.

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Автор: Богдан Яріш