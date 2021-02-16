У Центральній міській клінічній лікарні задіяні практично всі ліжка. Пацієнти лежать у коридорах, їдальнях і кабінетах лікарів.

У Центральній міській клінічній лікарні (ЦМКЛ) Івано-Франківська 95% ліжок заповнені хворими на пневмонію.

Про це на щотижневій оперативній нараді у мера Івано-Франківська повідомила начальник управління охорони здоров’я міської ради Марія Бойко.

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За її словами, у ЦМКЛ на сьогоднішній ранок – 333 випадки пневмонії, це 95% заповнення.

«Центральна міська клінічна лікарня, напевно, побила рекорди через те, що за останню добу госпіталізовано 95 пацієнтів, із них 79 – з пневмоніями. Станом на сьогоднішній ранок у цьому медзакладі практично немає жодного вільного ліжка. Усі фізичні ліжка, які були в лікарні, які були на списанні, всі вже задіяні. Пацієнти лежать в коридорах, їдальнях, кабінетах лікарів», - розповіла Бойко.

Вона додала, що у міській клінічній лікарні №1 зараз перебувають 155 хворих із пневмоніями, заповненість там складає 77%.

За інформацією Бойко, в Івано-Франківській області за останню добу зареєстрований 621 випадок захворювання на COVID-19, з який 119 – в обласному центрі.

Зазначимо, останнім часом Івано-Франківська область лідирує за кількість інфікованих коронавірусом в Україні.

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Автор: Світлана Макринська