На коронавірус хворі кілька народних обранців, поділився спікер парламенту.

Коронавірус COVID-19 станом на понеділок, 18 жовтня, діагностовано у двох народних депутатів.

COVID-19 також знайшли у вісьмох членів Апарату Верховної Ради, розповів голова парламенту Руслан Стефанчук під час брифінгу, відповідаючи на питання УНІАН.

"За інформацією, яку я отримав сьогодні вранці, (хворі на коронавірус – Ред.) два народні депутати та вісім членів апарату", – сказав спікер.

Читайте такожУ МОЗ спрогнозували, коли в Україні очікується пік захворюваності на COVID-19Раніше заступник голови парламенту Олена Кондратюк запропонувала допускати до роботи в Раді тільки тих народних обранців, які щеплені проти COVID-19.

Нагадаємо, 17 жовтня коронавірус в Україні діагностували у 9 524 осіб, 16 числа COVID-19 знайшли у 11 288 пацієнтів, а 15-го – у 12 983.

Пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року, у цьому ж місяці в нашій країні стартував карантин.

За весь час пандемії в Україні коронавірус діагностовано у 2 644 694, померли 60 810 пацієнтів, а одужали – 2 329 418 осіб.

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Автори: Таня Поляковська, Екатерина Присяжнюк