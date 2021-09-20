У парламенті мають працювати вакциновані народні обранці або ті, які перехворіли на COVID-19, вважає заступниця голови Ради.

Заступник голови Верховної ради Олена Кондратюк запропонувала допускати до роботи в парламенті тільки тих нардепів, які щеплені проти коронавірусу COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на засіданні Погоджувальної ради голів фракцій, груп і комітетів парламенту.

Кондратюк закликала всіх українців зробити щеплення від коронавірусної хвороби.

Читайте такожСтало відомо, в якому стані знаходиться хворий на COVID-19 РазумковПри цьому вона зазначила, що, можливо, необхідно прийняти рішення про допуск до роботи в парламенті тільки вакцинованих осіб або осіб, які мають довідки про те, що перехворіли на COVID-19.

За словами віце-спікера, це спонукало б людей робити щеплення.

Також під час засідання Погоджувальної ради голова комітету Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький закликав керівництво парламенту передбачити для невакцинованих депутатів щоденну здачу тестів на COVID-19.

В Україні вакцинація від коронавірусу стартувала 24 лютого. Імунізація українців добровільна, і роботодавці не мають права карати співробітників за те, що вони відмовляються від щеплення.

У МОЗ повідомляли, що в нашій країні станом на 19 вересня одну дозу щеплення від COVID-19 отримали 6 304 014 осіб, а дві дози – 5 152 834 особи.

Автори: Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк