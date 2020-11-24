В опорних лікарнях Одеси залишилося менш як 25 місць для хворих на COVID-19.
Як повідомили у прес-службі мерії Одеси, станом на 16:00 вівторка їх було лише 24.
При цьому, за даними волонтера Катерини Ножевнікової, в міських лікарнях відмовляють у госпіталізації інфікованих людей похилого віку. Вона навела кілька таких прикладів. «У департаменті (охорони здоров'я - УНІАН) щось поламалося. Будь ласка. Страждають саме старі люди. Молода пацієнтка (39 років) годину тому таки пробилася до стаціонару. Поїхала сама і наполягла, щоб її прийняли. Літні люди себе захистити не можуть ... », - наголосила волонтер.
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За інформацією Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, за останню добу в регіоні зареєстровано 861 хворого на COVID-19, зокрема 306 одеситів.
В цілому, станом на ранок 24 листопада, в Одеській області - 38 тис. 692 інфікованих коронавірусом, з них 16 тис. 491 - житель обласного центру.
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