В Україні в останні тижні покращилась ситуація з коронавірусом.

Станом на ранок, 12 червня, в Україні підтвердили ще 1 274 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 40 дітей та 53 медпрацівники.

Про це йдеться у даних МОЗ в Telegram.

У п’ятницю з ускладненнями недуги госпіталізували 709 хворих, водночас 4905 людей одужали. За добу зафіксували 69 смертей.

За весь час пандемії в Україні всього захворіла 2 222 701 особа: 2 125 685 громадян одужали, 51 646, на жаль, померли.

Читайте такожУ курортних містах Херсонської області від COVID-19 будуть вакцинувати всіх охочихЗа останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.

В Україні покращилась ситуація з коронавірусом. 9 червня усі регіони перейшли до «зеленої» зони з мінімальними карантинними обмеженнями.

Експерти зауважують, що за два тижні смертність від COVID-19 зменшилася майже вдвічі. Водночас в офіційній статистиці нових виявлень зростає частка оприлюднення давніх випадків, що суттєво збільшує похибку при прогнозуванні.

Тимчасом в Україні розпочалась масова вакцинація громадян, які попередньо зареєструвалися у додатку «Дія». Уже цими вихідними, 12-13 червня, понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть у 15 областях України та в місті Києві. Минулого тижня працювало лише 10 центрів.

Глава МОЗ Віктор Ляшко не виключає, що українці зможуть вільно подорожувати до країн Європейського Союзу вже цього літа.

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Автор: Яна Ставська