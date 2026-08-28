Трагедія в Непалі: вчені попередили про нові катастрофи

Танення вічної мерзлоти може спричинити нові трагічні події в Гімалаях.

Зміна клімату підвищує ризик катастроф у Гімалаях, оскільки через підвищення температур прискорюється танення льодовиків і вічної мерзлоти. Вчені поки що не встановили точну причину руйнівної повені, що сталася цього тижня в Непалі та Тибеті, однак потепління могло зробити гірські схили більш нестабільними. Про це пише The New York Times.

Як повідомляється, група гляціологів і геологів припускає, що трагедію міг спричинити масштабний обвал гірської породи під льодовиком. Це спровокувало зсув, а частина самого льодовика також відкололася й обвалилася в долину. Мільйони тонн каміння та льоду перетворилися на потік бруду й води.

За словами фахівців, танення вічної мерзлоти позбавляє гірські породи своєрідної "зв’язки", яка утримувала їх стабільними протягом тисячоліть. У результаті схили стають більш схильними до обвалів.

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При цьому вчені наголошують, що пов’язувати конкретну катастрофу виключно зі зміною клімату поки що зарано. На те, що сталося, могли вплинути одразу кілька факторів, зокрема інтенсивне танення снігу. Для остаточних висновків дослідникам знадобляться місяці аналізу супутникових знімків та інших даних.

Особливу небезпеку для Гімалаїв становлять також численні льодовикові озера. Обвали чи землетруси можуть спричинити їхній прорив, після чого величезний потік води обрушується на розташовані нижче села, туристичні об’єкти та гідроелектростанції.

У Непалі діє система датчиків, яка відстежує рівень води в деяких льодовикових озерах і річках. Однак фахівці зазначають, що вона не розрахована на настільки стрімкі раптові паводки. Через високу швидкість руху води традиційні системи раннього попередження можуть виявитися недостатньо ефективними.

Повінь у Непалі – подробиці

За останніми даними, кількість жертв страшної катастрофи в Непалі сягнула 469.

Нагадаємо, вранці 26 серпня потужна повінь накрила район Расува на півночі Непалу. Потоки води, бруду та уламків зруйнували будинки, дороги та мости, а також пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури.

За попередньою версією, причиною катастрофи став масштабний обвал льоду та гірських порід з льодовика. Уламки перекрили річку Лхенде-Кхола, після чого вниз за течією хлинула руйнівна хвиля. Через пошкодження доріг у деяких районах ускладнено транспортне сполучення, що серйозно ускладнює пошуково-рятувальні роботи.

Пізніше МЗС України повідомило, що після стихійного лиха в Непалі безвісти зникли 55 громадян України.

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