Турист 'возз'єднався' зі своїм рюкзаком через 60 років: як це сталося

Поліція розпочала розслідування і, завдяки сильно пошарпаним документам, знайденим у рюкзаку, встановила ім’я власника та розшукала його.

86-річний альпініст знову отримав свій рюкзак та альпіністське спорядження після того, як їх було знайдено в танучому льодовику в Австрії, який був з'єднаний двома головними галереями Бреннерського базового тунелю з Італією.

Як пише The Guardian, це сталося більш ніж через 60 років після того, як він був змушений залишити їх там.

Предмети, зокрема льодоруб, фотоапарат і люльку 1950-х або 1960-х років, були виявлені в липні туристом на льодовику Зульцтальфернер в австрійському регіоні Тіроль, на висоті 2955 метрів над рівнем моря.

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Австрійська поліція розпочала розслідування і, завдяки сильно пошкодженим документам, знайденим у рюкзаку, встановила ім’я власника та розшукала його.

Зазначається, що чоловік впав у тріщину, перетинаючи льодовик із друзями в серпні 1963 року. Група трималася на мотузці, тому його друзі змогли витягнути його. Щоб зменшити свою вагу, він зняв рюкзак і кинув його в тріщину.

Поліція повідомила, що чоловік був надто хворий, щоб самостійно забрати речі, тому їх повернули йому через його сина.

Прискорене танення європейських льодовиків, яке, за словами вчених, здебільшого спричинене глобальним потеплінням, спровокованим діяльністю людини, в останні десятиліття оголило величезну кількість реліквій, стародавніх екосистем і людських останків.

У 2015 році на горі Скорлуццо, вершині, що височіє над перевалом Стельвіо, були виявлені казарми, де італійські війська переховувалися під час боїв з австро-угорською армією в ході Білої війни - битви, що велася на альпійській території під час Першої світової війни. За останні 20 років із танучого льоду було вилучено тіла десятків солдатів, деякі з яких досі були в формі.

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У Південній Кореї суд оштрафував двох пасторів за гучну проповідь на борту літака. Кожному призначили штраф у розмірі 724 доларів.

Пастори віком понад 60 років летіли внутрішнім рейсом. Під час польоту вони почали голосно проповідувати, стоячи в проході та вступаючи в суперечки з пасажирами, які протестували проти створюваних ними перешкод.

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