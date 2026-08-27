Голова ЦРУ приїхав до Росії з похмурою оцінкою перебігу війни в Україні, - NYT

Джерела видання повідомили, що він хотів закликати росіян укласти угоду до того, як їхнє військове та економічне становище погіршиться.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив таємний візит до Москви, щоб у приватному порядку поділитися своєю похмурою оцінкою стану війни Росії проти України. Про це пише The New York Times.

Джерела видання повідомили, що він хотів закликати росіян укласти угоду до того, як їхнє військове та економічне становище погіршиться.

Реткліфф передав повідомлення голові ФСБ Олександру Бортникову і не став погрожувати можливими наслідками для російської сторони, якщо президент РФ Володимир Путін проігнорує оцінку директора ЦРУ і вирішить продовжити бойові дії.

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Важливо, що аналітики ЦРУ вже давно ставлять під сумнів чесність оцінок, які дають радники Путіна щодо траєкторії війни та її масштабів.

Деякі чиновники висловили надію, що Путін, який сам є колишнім співробітником розвідки, сприйме повідомлення від директора ЦРУ як більш нагальне та таке, що заслуговує на довіру, ніж повідомлення, що передаються звичайними дипломатичними каналами. У статті зазначено:

"Незрозуміло, чи віщує послання Реткліффа якісь зміни в політиці США щодо Росії чи України. Візит Реткліффа став черговою спробою адміністрації Трампа вдихнути нове життя в переговори, що зайшли в глухий кут".

З огляду на представлену ним похмуру військову та економічну реальність для Росії, Реткліфф заявив Бортнікову, що, на його думку, Москві час розпочати серйозні переговори про припинення війни.

Він сказав йому, що Росія за 18 місяців захопила лише близько 1% території України, що середня тривалість життя російського солдата на передовій становить менше 35 хвилин, і що "майстерність" України в галузі безпілотних технологій спричиняє непосильні витрати.

Можливість переговорів з РФ

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що переговорний процес зараз перебуває на паузі, але його планують "оживити" найближчим часом. Він натякнув на те, що вже у вересні може відбутися зустріч українських, російських та американських переговірників.

Пізніше Кремль не підтвердив інформацію про нову зустріч між Україною та РФ щодо мирних переговорів у вересні.

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