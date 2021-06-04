За словами міністра, ці лікарні повернуться до надання планової медичної допомоги для лікування усіх інших хвороб.

Кількість лікарень, які надають лікування пацієнтам із COVID-19, не буде скорочено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час Години запитань до уряду, відповідаючи на запитання народних депутатів про нібито скорочення кількості лікарень в Україні.

“Стосовно “ковідних” лікарень — ніхто ніякі лікарні не закриває”, - зазначив міністр.

Він зауважив, що на сьогодні визначена мережа “ковідних” лікарень і лікарень, які працюють “за основними пакетами” медичних послуг.

Ляшко також нагадав, що в Україні було два значних спалахи захворювання на COVID-19: восени 2020 і навесні 2021 року - і в цей час ліжковий фонд було збільшено на понад 50% від усього ліжкового фонду в мережі охорони здоров’я. Тепер для того, щоб надавати планову медичну допомогу, проводити планові госпіталізації та планові операції, лікарні, які надають допомогу при лікуванні COVID-19, повернуться до лікування хворих з іншими неінфекційними хворобами.

Читайте такожУкраїнська вакцина проти COVID-19: анонсовано перші результати розробокВін додав, що з цих питань протягом двох тижнів відбувалися дискусії за участю медичних працівників. Наразі складено перелік лікарень, які надаватимуть допомогу хворим на COVID-19, а всі решта відновлюють планову медичну допомогу для пацієнтів з іншими хворобами.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк