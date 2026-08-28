Українські дрони 'рознесли' один із найбільших НПЗ Росії (відео)

На цьому НПЗ щороку переробляють близько 15 млн тонн нафти, що є одним з найбільших показників у Росії.

Українські безпілотники FP-1 уразили Ярославський нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Росії. Про це повідомила компанія Fire Point, яка виробляє ці БпЛА.

Йдеться про один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство розташоване в Ярославлі та працює з 1961 року. Його встановлена потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік.

На заводі виробляють автомобільний бензин, дизельне паливо, авіаційний гас і паливо для реактивних двигунів, а також мастила, бітуми, зріджені гази та іншу продукцію.

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Російська влада раніше неодноразово повідомляла про атаки безпілотників у Ярославській області, водночас офіційно не визнаючи ураження НПЗ. За даними українських та російських каналів, підприємство вже неодноразово ставало ціллю ударів у 2026 році.

Українські удари по російських цілях - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 26 серпня 2026 року Сили оборони уразили 16 важливих об'єктів на території Росії, серед яких - аеродроми, ракетний підрозділ та один з ключових НПЗ.

Зокрема, за даними Генштабу, підрозділи Сил оборони уразили потужності нафтопереробного заводу ТОВ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області (РФ).

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