'Втричі потужніші ніж KN-23/24': РФ просить у КНДР ракети КN-30

Наразі із запитуваного росіяни отримали 40 ракет KN-23/24, дві з яких уже застосувала під час одного з нещодавніх ударів по Україні.

Москва просить у Пхеньяна нові балістичні ракети KN-30, які втричі потужніші ніж KN-23/24, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Андрій Черняк в коментарі Liga.net.

Черняк розповів, що Росія веде переговори з Північною Кореєю, щоб отримати черговий пакет військової допомоги перед осінню та зимою.

Згідно з попередніми оцінками української розвідки, Кремль просить 120 балістичних ракет і шість пускових установок, ракетний підрозділ чисельністю до 90 осіб, контингент армії КНДР від 30 000 до 50 000 військових. При цьому, де їх будуть застосовувати, наразі невідомо.

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Черняк додав, що наразі із запитуваного росіяни отримали 40 ракет KN-23/24, дві з яких уже застосувала під час одного з нещодавніх ударів по Україні. При цьому, передачі Росії Північною Кореєю балістичних ракет KN-30 не зафіксовано.

На думку представника української розвідки, ракетний терор України є частиною стратегії Кремля. Таким чином ворог намагається залякати українців, розпалити деструктив й конфлікти на території країни, прагнучи "підірвати нашу стійкість".

Допомога КНДР Росії у війні проти України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними міністерства оборони Південної Кореї, КНДР продовжує підготовку до додаткового розгортання військ у Росії. Водночас, міністерство не виявило жодних ознак того, що таке розгортання відбудеться найближчим часом. КНДР продовжує постачати Росії системи озброєння, а саме балістичні ракети малої дальності. За оцінками відомства, Північна Корея передала Росії понад 15 млн одиниць артилерійських боєприпасів, у перерахунку на 152-міліметрові снаряди.

Також ми писали, що директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський припустив, що балістичні ракети KN-30, які Росія може отримати від КНДР, окупанти використовуватимуть як навантаження протиповітряної оборони України, оскільки ці ракети мають велику похибку. Храпчинський зазначив, що ці ракети не мають додаткових елементів, які ускладнюють перехоплення, "водночас це все одно ракета, яка рухається по зовсім іншій траєкторії". Тому Україні потрібно збільшувати кількість засобів протидії.

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