'Я не переймаюся цим': Трамп висловився про можливість нападу Росії на країни НАТО

Трамп заперечив , що Реткліфф попередив Москву про недопустимість нападу на країну-члена НАТО.

Президент США Дональд Трамп не переймається тим, що Росія може напасти на країни НАТО, повідомляє Axios з посиланням на телефонне інтерв'ю з ним.

Видання зазначило, що європейські лідери висловили глибоке занепокоєння та публічно попередили, що Москва може перевірити рішучість НАТО, а також прихильність Трампа до статті 5, яка передбачає колективну оборону альянсу, шляхом обмеженого нападу чи інших військових провокацій.

В статті нагадується, що у вівторок, 25 серпня, директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив таємну поїздку до Москви, де зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Наришкіним. Декілька ЗМІ повідомили, що метою візиту було попередити Москву про недопустимість нападу на країну-члена НАТО.

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Однак Трамп заперечив ці припущення, заявивши виданню Axios, що Реткліфф не висловлював такого попередження.

"Я не переймаюся цим… взагалі. Ніяких проблем немає", - відповів очільник Білого дому виданню на питання про можливу російську провокацію проти країн НАТО.

Трамп назвав поїздку Реткліффа "звичайною справою" і висловив здивування з приводу повідомлень ЗМІ про неї.

"Реткліфф зустрічається зі своїм російським колегою раз на півроку або раз на рік. У них дуже добрі стосунки. Ніякого послання не було, і нічого незвичайного не відбувалося", – зазначив він.

Видання поділилося, що під час спілкування з журналістами через дві години Трампа знову запитали, чи висловили США попередження президенту Росії Володимиру Путіну щодо можливих атак на країни НАТО.

Трамп відповів, що не хоче коментувати це, але додав: "Вони не збираються атакувати територію НАТО".

Візит директора ЦРУ до Москви: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами керівника Офісу президента України Кирила Буданова, візит директора ЦРУ США Джона Реткліффа до Москви був, загалом, присвячений взаємовідносинам між двома країнами. Буданов поділився, що серед тем обговорення було закінчення війни в Україні, але вона не була головним питанням цієї зустрічі. Відповідаючи на припущення, що візит міг бути пов’язаний із попередженням російському диктатор Володимиру Путіну щодо його можливих дій проти країн НАТО, керівник ОП закликав "бути стриманими у публічних висловлюваннях".

Також ми писали, що Politico з посиланням на джерела стверджувало, що Реткліфф попередив російських чиновників у Москві, щоб вони не ескалували конфлікт із союзниками США по НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою. Ще він закликав Росію скоротити військову та економічну підтримку Ірану. Нагадується, що наприкінці 2021 року глава розвідки за часів тодішнього президента Джо Байдена Білл Бернс попередив кремлівського диктатора Володимира Путіна, щоб той не втручався в Україну. Російські війська перетнули кордон через три місяці.

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