В Пентагоні хочуть, щоб Європа взяла на себе провідну роль у підтримці України

Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі назвав Європу "дуже заможним континентом".

Сполучені Штати розраховують, що Європа візьме на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону, так само як і провідну роль у підтримці України, заявив заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у четвер, 27 серпня, повідомляє Європейська правда.

При цьому, Колбі заявив, що США залишаються в НАТО й будуть й надалі пов'язані з Альянсом:

"Ми... ведемо предметну розмову про те, як нам разом рухатися вперед у світі, в якому Європа – яка, очевидно, є дуже заможним континентом, – може і вже бере на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону. Звісно, Сполучені Штати залишаються в НАТО та (залишаються) пов'язаними з Альянсом тут. Також Європа бере на себе провідну роль у підтримці України".

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Колбі додав, що хоче почути думку союзників по НАТО щодо цих позицій. Він підтвердив, інформацію, що США розіслали європейським союзникам опитувальник, у якому попросили висловити свої оцінки та плани щодо майбутнього перебирання конвенційної оборони Європи.

"Ми хотіли почути союзників безпосередньо, у письмовій формі, в дусі NATO 3.0 – щодо конвенційної оборони під проводом Європи, але з розумінням того, як ми з часом будемо управляти надзвичайними інвестиціями таких урядів, як Польща, як Німеччина... Нідерланди, і багатьох інших. Ми сподіваємося, що й інші долучаться", - зазначив він.

Водночас, заступник міністра оборони США запевнив, що "Європа залишається критично важливим інтересом Сполучених Штатів, навіть тоді, коли ми надаємо пріоритет Західній півкулі".

За словами Колбі, вранці 27 серпня в Брюсселі "вже провів низку справді чудових зустрічей з європейськими колегами". До цього він заслухав доповідь штабу союзних держав у Європі SHAPE, а у вівторок, 25 серпня – відвідав Європейське командування США разом із генералом Алексусом Грінкевичем.

Допомога Україні з боку країн Європи

Раніше УНІАН повідомляв, що Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща закликають Брюссель відновити роботу над використанням понад 200 мільярдів євро заморожених російських активів, які хочуть використати на фінансування України. За даними FT, коаліція країн готує лист до Єврокомісії із закликом поновити роботу над механізмом використання цих коштів, а також над альтернативними юридичними й технічними рішеннями, які могли б подолати спротив Бельгії. Попередня спроба реалізувати такий план провалилася через позицію Бельгії, яка побоюється юридичної помсти з боку Росії та фінансових ризиків.

Також ми писали, що Франція хоче обмежити термін дії винятків, які дозволяють Україні купувати озброєння за межами ЄС коштом кредиту на €90 млрд. У квітні країни ЄС затвердили фінансовий інструмент на €90 млрд для підтримки України у 2026–2027 роках. З цієї суми €30 млрд передбачено на економічну підтримку, ще €60 млрд – на військову допомогу. Умови кредиту передбачають, що не більш як 35% вартості будь-якого оборонного продукту Україна може закуповувати поза межами ЄС та Європейської економічної зони. Однак, Київ може просити виняток, якщо європейського аналога просто не існує, або якщо європейські виробники не встигають виготовити потрібний обсяг, роблять це надто довго чи надто дорого. Проте Франція наполягає, щоб ці винятки залишалися тимчасовими.

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