Росіяни вдарили по торговельному центру в Запоріжжі, кількість поранених зросла (фото,відео)

Наразі відомо про одного пораненого.

Російські війська завдали удару по "Епіцентру" у місті Запоріжжя. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація (ОВА).

"Ворог вкотре завдав удару по території торговельного центру Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю. Попередньо, одна людина потребує допомоги лікарів", - йдеться у повідомленні ОВА.

Наслідки російського удару по торговельному центру показав голова Запорізької ОВА Іван Федоров. На даний час масштаби руйнувань та збитків невідомі.

Наразі кількість поранених внаслідок атаки на торговельний центр збільшилася до 4.

"Виникла пожежа, площею біля двох тисяч квадратних метрів. Поранень дістали чотири людини", - йдеться у повідомленні ОВА.

Удари росіян по магазинах і торговельних центрах

Вчора росіяни завдали удару по торговельному центру в Харкові. В результаті одна людина загинула, кілька осіб отримали поранення.

Також учора росіяни атакували низку складів та розподільчих центрів в Київській області. Зокрема, постраждали об’єкти мереж "Фора", Comfy, "Будинок іграшок" та Roshen.

А 19 серпня голова фінансового комітету Верховної Ради, депутат Данило Гетманцев повідомляв, що втрати великих торговельних мереж в Україні обраховуються мільярдами гривень. Низка компаній, серед яких "Епіцентр", Rozetka, "Нова Пошта", "Сільпо" та АТБ, знаходяться на межі зупинки.

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