Запаси ракет Patriot у Європі знизилися до критичного рівня, - AP

Через нестачу ракет виникають побоювання щодо вразливості країн НАТО перед потенційним нападом з боку Росії.

Збройні сили США відчувають "критичний" дефіцит сучасних протиракетних комплексів у Європі, що значною мірою спричинено війною з Іраном.

Це викликає побоювання щодо вразливості країн НАТО перед потенційним російським нападом. Про це пише The Associated Press.

За словами представника Пентагону, найбільш тривожний дефіцит стосується комплексів Patriot, здатних збивати російські високошвидкісні балістичні ракети.

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Представник НАТО підтвердив низький рівень оснащення комплексами Patriot американських і натовських сил у Європі.

"У разі нанесення Росією балістичних ракетних ударів, наприклад, по військовому штабу чи електростанції, НАТО може опинитися в ситуації, аналогічній до української, і буде змушене "отримувати удар за ударом", - заявив представник Пентагону.

Американський чиновник стверджує, що в Європі у американських військових "однозначно" недостатньо ракет Patriot, щоб зупинити будь-яку можливу тривалу ракетну атаку, а їхні можливості щодо захисту від поодинокого ракетного удару або від випадкової російської ракети, що збилася з курсу.

Роль війни в Україні

Зазначається, що війна Росії в Україні може завадити їй здійснити ракетний удар по Європі, оскільки для Москви буде складно вести повітряну війну на два фронти. Ед Арнольд із Королівського інституту об’єднаних служб заявив:

"Протягом 4,5-річної війни США поставили Україні сотні ракет Patriot, але війна з Іраном стала переломним моментом, що призвів до скорочення запасів".

За його словами, поставки в Україну були сплановані й розумно розраховані, тоді як запаси на Близькому Сході несподівано й швидко вичерпалися, викривши проблеми в ланцюжку поставок.

На думку експертів, нестача перехоплювачів Patriot у Європі залишає мало альтернатив для перехоплення більш досконалих російських балістичних ракет, які можна поєднувати з роями недорогих дронів для подолання систем ПРО.

Зазначається, що однією з альтернатив може стати французько-італійська система ППО SAMP/T NG. Франція пообіцяла прискорити постачання цієї системи - модернізованої версії нинішньої SAMP/T - в Україну, оскільки, за словами виробника, вона ефективніше протидіє балістичним цілям. Однак нова версія ще не пройшла бойові випробування, а поточна модифікація SAMP/T має меншу дальність дії, ніж Patriot.

З 2022 року Україна отримала перехоплювачі Patriot з американських та європейських запасів; США надали близько 600 таких ракет. Але найбільші витрати припали на період конфлікту з Іраном, у результаті якого було витрачено 65% американських ракет Patriot, що становить приблизно 1500 із 2330 перехоплювачів країни.

За словами Марка Кансіана з Центру стратегічних та міжнародних досліджень, цього року має бути вироблено близько 600 ракет, зокрема тих, що призначені для Європи, а до 2030 року планується досягти цільового показника виробництва у 2000 ракет Patriot на рік.

НАТО заявляє, що перший у Європі завод з виробництва ракет Patriot, як очікується, відкриється в Німеччині у вересні, а поставки можуть розпочатися на початку наступного року. Аналітик Арнольд заявив:

"Перші поставки мають бути здійснені до країн, які вже розмістили замовлення, зокрема до Німеччини, Нідерландів, Румунії та Іспанії, повідомив представник міністерства оборони США. Але на даний момент це означає, що деякі країни, такі як Німеччина, придбали дорогі системи Patriot, але опинилися в "абсурдній" ситуації, не маючи боєприпасів для стрільби з них".

За його словами, Москва, ймовірно, не зможе здійснювати тривалі повітряні атаки на цілі НАТО, одночасно майже щоночі завдаючи ударів по Україні.

Недавні удари України по Росії також виявили слабкі місця в російській системі ППО, що може змусити Путіна двічі подумати, перш ніж провокувати удар у відповідь.

"Неприємна правда полягає в тому, що, можливо, найкраща система протиповітряної оборони, якою ми володіємо, - це обмеження з боку Росії", - сказав Арнольд.

Можливість атаки РФ на НАТО

Хоча найближчим часом не очікується ракетного удару Росії по країнах НАТО, директор ЦРУ Джон Реткліфф цього тижня відвідав Москву, щоб застерегти Росію від нападу.

Європейські та натовські чиновники заявляють, що Росія може бути здатна атакувати країни альянсу до 2030 року.

Сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що не турбується про те, що Росія може напасти на країни НАТО.

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