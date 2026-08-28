Швеція передасть Україні 10 катерів берегової охорони і не тільки

Уряд доручив Збройним силам розподілити фінансові пожертви між різними фондами та ініціативами.

Швеція передасть Україні 10 катерів берегової охорони для проведення рятувальних операцій на воді, зокрема розмінування. Як пише Bloomberg, про це повідомило уряд скандинавської країни.

Як йдеться в заяві уряду, швидкісні катери будуть передані Державній службі з надзвичайних ситуацій України в їхньому нинішньому стані.

"Швеція надає підтримку Україні в багатьох напрямках і зараз ще більше зміцнює морські можливості України. Буксирування, розмінування та транспортні можливості - все це важливі функції, які тепер можна ще більше вдосконалити", - заявив міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін.

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Також уряд Швеції ухвалив рішення спрямувати додатково 270 млн шведських крон (близько 28,4 млн доларів) до низки багатосторонніх фондів та ініціатив для підтримки оборони України. Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Швеції.

Уряд доручив Збройним силам розподілити фінансові пожертви між різними фондами та ініціативами: мета полягає у підтримці України, насамперед, у сфері протиповітряної оборони.

Ці пожертви включають додаткові внески в розмірі 14 млн дол. за ініціативою PURL, яку адмініструє НАТО. Міністр оборони королівства Пол Йонсон зазначив:

"Продовжуючи підтримувати ініціативу PURL, Україна зможе швидко отримати доступ до пріоритетних американських матеріалів".

За його словами, новий пакет допомоги включає в себе передові системи ППО та боєприпаси. В уряді зазначили, що це вже п’ятий внесок Швеції в ініціативу PURL. З урахуванням нового внеску загальна сума становить 552 млн дол.

Допомога Україні

Раніше президент країни Олександр Стубб розповів, що Фінляндія планує передати Україні "критично важливі" засоби ППО.

"У сфері оборони нам необхідно працювати над протиповітряною обороною. Саме тому я вже обговорював із президентом Володимиром Зеленським, що ми надамо Україні. Я не буду говорити, що саме ми надамо, але це певні критично важливі засоби протиповітряної оборони, які ще залишаються у Фінляндії", - сказав політик.

Він також додав, що Гельсінкі нададуть Києву й іншу допомогу напередодні зими.

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