На ТЕЦ розраховувати взимку не можна: жителів Херсона закликали виїхати з міста

Від 1 липня на Херсонщину скинуто 170 КАБів, за майже два місяці їх використано більше, ніж за все перше півріччя.

Через ураження росіянами Херсонської ТЕЦ розраховувати взимку на неї чи інші об’єкти критичної інфраструктури вже неможливо - жителів міста закликали, за можливості, виїхати у більш безпечні регіони України. Про це йдеться у зверненні до населення начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Вночі російські війська знову атакували авіабомбами Херсонську ТЕЦ. На жаль, це вже не вперше. Але цього разу об’єкт зазнав дуже серйозних руйнувань. Тому відверто: розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об’єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо", - заявив посадовець.

За його словами, безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна, ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області. Від 1 липня на Херсонщину вже скинуто 170 КАБів, за майже два місяці їх використано більше, ніж за все перше півріччя цього року, пояснив Прокудін.

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Він додав, що за останні два місяці агресор запустив понад 1700 ударних БпЛА, зокрема, почав активніше застосовувати реактивні "Шахеди" та "Гербери" для ударів по об’єктах критичної інфраструктури регіону. Як підкреслює Прокудін, наразі засобів для знищення цих видів БпЛА, як і КАБів немає в жодній області України.

Також, за його словами, лише за тиждень кількість атак малими FPV-дронами зросла до 6,5 тисячі.

"Тому треба чесно розуміти: Херсон може залишатися без світла і тепла не на години чи дні, а тривалий час. І до цього потрібно готуватися вже зараз….", - сказав чиновник.

За його словами, обласна адміністрація разом із міською владою, комунальними службами, енергетиками та представниками Уряду України вже працюють над альтернативними варіантами тепло- та енергопостачання. Однак цивільним людям все ж таки радять покинути місто. Очільник ОВА підкреслив:

"Вкотре звертаюся до жителів Херсона, особливо до родин із дітьми та літніх людей: якщо ви маєте можливості, родичів чи друзів у більш безпечних регіонах - виїжджайте!".

Тим, хто самостійно зважитеся на цей крок, влада обіцяє допомогти з евакуацією, транспортом, розселенням та соціальною підтримкою.

Для організації виїзду треба звернутися до контакт-центру Херсонської ОВА чи на Урядову гаряча лінія з питань евакуації.

Удари РФ по Херсону

Як писав УНІАН, вночі російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ. За даними НАК "Нафтогаз", по території станції завдано удару одразу чотирма керованими авіаційними бомбами.

ТЕЦ зазнала критичних руйнувань - повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції. Напередодні ТЕЦ також було атаковано керованою авіаційною бомбою, внаслідок чого основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань.

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